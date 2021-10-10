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خلال استقباله بطريرك القسطنطينية.. الطيب: الأزهر انفتح على المؤسسات الدينية حول العالم (صور)

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خلال استقباله بطريرك القسطنطينية.. الطيب: الأزهر انفتح على المؤسسات الدينية حول العالم (صور) خلال استقباله بطريرك القسطنطينية.. الطيب: الأزهر انفتح على المؤسسات الدينية حول العالم (صور)

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بمقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، البطريرك برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، على هامش مشاركة شيخ الأزهر في قمة قادة الأديان من أجل المناخ والتعليم تحت عنوان (العلم والإيمان).

وتناول اللقاء سبل تعزيز دور قادة الأديان في التوعية بالتحديات المعاصرة، والتفكير في حلول ناجعة بشأنها، والتنسيق بينهم وبين صناع القرارات لرفع الوعي بخطورة التغير المناخي وحقوق المرأة ومحو الأمية، فضلًا عن الاهتمام بالجوانب الأخلاقية في ظل طغيان المادة والمصالح الشخصية.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء؛ إن الأزهر لم يتردد لحظة في الانفتاح على المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، مضيفا: "منذ توليت مشيخة الأزهر كان لدي مجموعة من الأوليات كان في مقدمتها بناء جسور من التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الدينية حول العالم؛ ليقيني الكامل بحاجة المجتمعات لمن يقدم لهم القدوة، ويقودهم إلى الطريق الصحيح ليسيروا فيه، وكنت على يقين بأنه لن يتحقق ذلك بالشعارات أو بالكلمات؛ ولكن بخطوات عملية يراها الناس تتحق على أرض الواقع، فبادر الأزهر بعقد الشراكات والمبادرات مع كل المؤسسات داخل وخارجها.

من جهته أعرب البطريرك برثلماوس الأول، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر ، بعد عدد من اللقاءات المهمة التي جمعت بينهم في القاهرة، مقدما الشكر بالأصالة عن كل مسيحي العالم لسعيه فتح أبواب الحوار وبناء جسور للتواصل والتلاقي والأخوة بين جميع البشر، مؤكدا تطلعه لاستمرار الشراكة مع الأزهر من اجل تعزيز التعايش، داعيا الجميع أن يحذوا حذو شيخ الأزهر حتى تنعم الإنسانية جمعاء بالحب والخير والسلام.

وشارك شيخ الأزهر خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما في قمتي قادة الأديان من أجل المناخ والتعليم، كما أجرى لقاءات مع عدد من القيادات الدينية والشخصيات السياسية والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والاجتماع الدولي من أجل الإنسانية بحضور بابا الفاتيكان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .

خلال استقباله بطريرك القسطنطينية.. الطيب: الأزهر انفتح على المؤسسات الدينية حول العالم لتقديم القدوة وتصحيح مسار المجتمعات
خلال استقباله بطريرك القسطنطينية.. الطيب: الأزهر انفتح على المؤسسات الدينية حول العالم لتقديم القدوة وتصحيح مسار المجتمعات

المصرى اليوم

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