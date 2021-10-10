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«صناعة النواب»: اللجنة مستعدة لتقديم الدعم التشريعي لتوطين صناعة السيارات في

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«صناعة النواب»: اللجنة مستعدة لتقديم الدعم التشريعي لتوطين صناعة السيارات في مصر «صناعة النواب»: اللجنة مستعدة لتقديم الدعم التشريعي لتوطين صناعة السيارات في

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قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة بصناعة السيارات والعمل على إقرار استراتيجية صناعة السيارات والمحادثات مع كبار مصنعى السيارات في العالم، من شأنه أن يجعل أحد أهم مراكز صناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط، وسوقا تصديرية لكافة دول القارة، لافتا إلى أن مصر لديها كافة الإمكانيات والمقومات لتوطينها.

وأضاف في تصريحات اليوم الاحد، أن تسليم أرض المركز اللوجيستى المزمع أن تنشئه شركة مرسيدس العالمية في العين السخنة لتوزيع السيارات محليا وعالميا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات التي تسعى أن تكون مشروعات صناعية في إحدى أهم الصناعات الثقيلة وهى صناعة السيارات، وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه من جعل مصر مركزا لهذه الصناعة.

و تابع أن لجنة الصناعة تدعم كل ما من شأنه النهوض بالصناعة المصرية، وأنه في حال الحاجة إلى إقرار أي تشريعات تتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المؤهلة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، سيكون لها كامل الدعم، لتحقيق الهدف القومى بتحويل منطقة شرق قناة السويس لمركز لصناعة السيارات في المنطقة.

المصرى اليوم

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