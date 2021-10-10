«الرعاية الصحية» بالأقصر : استئصال قولون سيني متضخم لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما

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اعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، نجاح الفريق الطبي في قسم الجراحة العامة، بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية باستئصال قولون سيني متضخم لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما.

ووفقا للرعاية الصحية بالاقصر، فان المريضة حضرت إلى الاستقبال وهي تعاني من انسداد معوي مهمل، وفي حالة عامة سيئة، أجرى الفريق الطبي الإسعافات الأولية، وتقييم الحالة بالفحص الاكلينيكي والأشعة وتبين وجود إلتفاف مهمل بالقولون السيني مما أدى إلى تضخمه عن حجمه الطبيعي للأضعاف.

أجريت جراحة استكشافية عاجلة تم خلالها استئصال القولون السيني وعمل وصلة معوية، وتحويل مؤقت لمجري البراز وخضعت الحالة للعلاج والمتابعة حتي خروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة .

شارك في الجراحة كلا من:الدكتور/ أحمد صلاح _أخصائي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي الدكتور/ عبدالرحمن حتة _ نائب الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي وبمشاركة من فريق التمريض:ا/ نورا حسن ابراهيم، ا/ فاطمة أحمد محمد ا/ عماد عبدالموجود، وأجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبنسبة مساهمه قدرها 300 جنية فقط سددتها المريضه.