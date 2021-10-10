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مصرع نقاش وجزار غرقا لخلافات على موبايل بالمنيا

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مصرع نقاش وجزار غرقا لخلافات على موبايل بالمنيا مصرع نقاش وجزار غرقا لخلافات على موبايل بالمنيا

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لقي نقاش وجزار، مصرعهما غرقا، في مجري ترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، في أعقاب نشوب خلافات بينهم، على تليفون محمول «موبايل».

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع كلا من «ر. ر. م – 30 سنه»، نقاش، و«ط. س. ط، 32 سنة»، جزار، مقيمان منطقة كدواني بمدينة المنيا، غرقا في مجري ترعة الإبراهيمية، بسبب خلافات نسبت بينهم على تليفون محمول «موبايل».

تم انتشال الجثتين بمعرفة فريق الإنقاذ النهري، والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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