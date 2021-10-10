تقضي على مجانية التعليم.. طلب إحاطة بـ«النواب» حول برامج العلاج الطبيعي بكليات الطب

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قال عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى بشأن قرارات مجالس الجامعات حول تنسيق الجامعات والتحويلات، وما تفرضه من قرارات تسمى “برامج” مثل برامج العلاج الطبيعى في كليات الطب، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن هذه البرامج ليست إلا التفاف على مجانية التعليم، خاصه وأنه لايجب فرض أي قرار أو رسوم تحمل أولياء الأمور أعباء مالية إلا بقانون واضح وأن مثل هذه البرامج تعتبر بمثابة تعدى صارخ على النص الدستورى بمجانية التعليم.

كما تقدم النائب بطلب احاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن الإستفسار عن إلغاء مسابقة الـ 120 ألف معلم ووجود المدرس المتطوع كبديل، لافتا إلى أن المعلمين المتقدمين للمسابقة تحملوا أعباء كثيرة في ظل عدم الإعلان عن نتيجة المسابقة ولم يعين أحد، متسائلا هل من الممكن أن ننهض بالتعليم في ظل وجود المدرس المتطوع ولو أخطا كيف ستتم محاسبته.

ووجه المغاوري سؤالا حول الأساس الذي سيتم بناء عليه قبول مدرسين بالتطوع، مطالبا وزير التعليم بالإجابة عن كل هذه الاستفسارات.