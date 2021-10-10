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وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمشاركة الوزارة بمشروعها التنموي ومبادرتها «أيادي مصر» المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وذلك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي – أمس – افتتاح المعرض والذى يتم تنظيمه برعايته، ويقام حتى 15 أكتوبر 2021 بمركزمصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال وزيرالتنمية المحلية إن منصة «أيادى مصر» تستهدف دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت للمساعدة في تسويقها داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن هذا المشروع تقدم الدعم الفني له وعلى نحو تقني احترافي شركة «إي أسواق مصر» التابعة لمجموعة «أي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تحت مظلة وزارة التنمية المحلية بمشروعها الرائد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتضمن مشروع المنصة الإلكترونية المتخصصة في الحرف اليدوية «أيادي مصر» كأول منصة إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية المصرية وبما يزيد عن 1000 منتج فني متنوع مصنوع بأيادي المصريين ولا سيما أبناء محافظتي قنا وسوهاج.

وداخل جناح وزارة التنمية المحلية سيقوم برنامج تنمية الصعيد وبرنامج الأغذية العالمي وخبراء شركة «إي أسواق مصر»، بعرض كافة آليات استخدام منصة «أيادي مصر» وما تحتويه من حرف يدوية خاصة مصنوعة بأيادي المبدعات من محافظتي قنا وسوهاج.

وأضاف شعراوى أن منصة «أيادى مصر» تعد أحد أهم المشروعات الرائدة لوزارة التنمية المحلية لدعم الجانب التراثي للفن المصري والحرف اليدوية، والذى تم إطلاقه بين كل من وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وشركة «إي أسواق مصر» التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأوضح أن المنصة تدخل ضمن استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها على شبكة الإنترنت لإتاحة أوسع للمواطنين للاستفادة بها كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تنمية صعيد مصر.

ورحب الوزيربالشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي والمسئولين بشركة «إي أسواق مصر» بغرض تطوير أسواق البيع والشراء والدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية الشاملة التي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الأسعار النهائية للمستهلكين وتنمية المجتمع المصري وإنعاش النمو الاقتصادي ومساندة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.