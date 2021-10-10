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المشدد 3 سنوات لربة منزل أحدثت عاهه مستديمة لسيدة في قليوب

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المشدد 3 سنوات لربة منزل أحدثت عاهه مستديمة لسيدة في قليوب المشدد 3 سنوات لربة منزل أحدثت عاهه مستديمة لسيدة في قليوب

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار وكامل عادل حجازي وأمانة سر رضا فتحي جاب الله بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامها بضرب سيدة بحجر على اذنها اليمنى فأصيبت بعاهة مستديمة.

ترجع اوراق القضية عندما تلقى رئيس مباحث مركز قليوب اشارة من مستشفى قليوب بوصول سيدة تدعى «م ه س»30 سنة مصابة بضربه على اذنها اليمنى بألة صلبة.

تم إخطار اللواء مدير أمن القليوبية فانتقلت قوة امنية وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وسلفتها وتدعى «ث أ ع» 42 سنه ربة منزل لخلاف بينهما على ميراث زوج كلا منهما حيث أنهما متزوجتين من شقيقين فتطورت لمشاجرة بينهما فقامت المتهمة بضربها بحجر على اذنها فاحدثت اصابتها بعاهة مستديمة في الاذن.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة فامرت بحبسها وتقديمها للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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