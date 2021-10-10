"فيصل التخصصي" يُكَرّم 6 إدارات لتحقيقها كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي

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تماشيًا مع رؤية 2030 مع التزامها بجودة الخدمات الأساسية للمرضى

كرّم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، 6 إدارات وأقسام مختلفة في المستشفى، تمكنت من تنفيذ مشاريع تَضَمنت خفض التكلفة المالية واحتواء الهدر وترشيد الاستهلاك، بإشراف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والهدف الاستراتيجي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث؛ لتحقيق الاستدامة المالية الذاتية إثر إنشاء إدارة الكفاءة التشغيلية لتسهيل وتوفير الإشراف على مستوى المؤسسة للمشاريع القائمة على الكفاءة، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد.

وأطلقت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مبادرة مشاريع احتواء الهدر وترشيد الاستهلاك، لتكون من المؤسسات الصحية الرائدة عالميًّا في الرعاية الصحية الفعالة وبكفاءة تشغيلية.

وعبّرت إدارة الكفاءة التشغيلية في المستشفى عن تهنئتها لأصحاب مشاريع احتواء الهدر، وخفض التكاليف، وترشيد الاستهلاك، وما تحقق من وفرة في ميزانيتها السنوية دون أن يؤثر ذلك سلبًا على جودة الخدمات الأساسية؛ موضحة أن هناك العديد من الأقسام والإدارات الأخرى تعمل على مشاريع متعددة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت المديرة المكلفة لإدارة الكفاءة التشغيلية بالمستشفى ياسمين جودت، أن إدارة الكفاءة التشغيلية تقوم بتنفيذ اختصاصاتها وأهدافها مع جميع أقسام وإدارات المستشفى على عدة مسارات؛ منها زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وتطوير الخدمات لصالح المرضى، ومشاريع تساهم في كفاءة الإنفاق وتنمية المحتوى والحفاظ على أعلى معايير الرعاية الصحية.

وشمل التكريم قطاع الرعاية الصيدلية، وقسم المختبرات، ومركز القلب، وقسم التغذية، ومركز طب الجينوم، وقسم العمليات.