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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة

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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعظيم حماده من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة إير كايرو رقم 804 القادمة من ملبينزا اشتبه سامح أبوزيد رئيس قسم اللجنه الجمركيه في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الإضطراب والقلق.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سامي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كمية من الأدوية في إحدى حقائبه.

وبالعرض على شريف بركات مدير اداره الحركه المشرف على الصاله الخضراء قام بتكليف محمود إمام مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 16 شريط بكل شريط 14 قرص بإجمالي 224 قرص من عقار أوكسي (Oxy contin) المدرج بجداول المخدرات.

وكانت المحاولة الثانية على نفس الطائرة حيث اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنه الجمركيه في أحد الركاب المصريين أيضا.

وبالعرض على محمود سليمان مدير إدارة الحركة قام بتكليف محمود صابر مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 45 شريط بكل شريط 14 قرص بإجمالي 630 قرص من عقار أوكسي (Oxy contin) المدرج بجدول المخدرات المدرج بجداول المخدرات.

واشترك في الجرد والتحريز محمد زايد وعلى الشرقاوي وصفاء سالم.

قرر محمد حفظي مدير الاداره بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 37 و38 لسنة2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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