ضبط 16 سيجارة إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر

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تمكنت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 16 سيجارة إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصرى الجنسية قادما من ألمانيا.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص تلاحظ وجود كثافات متماثله.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هانى محمود، مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف احمد عمر، رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 16 سيجارة إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر مخبأة داخل الأمتعة الشخصية بحقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 158 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.