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أعلن المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية اليوم توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم وكذلك درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10-10-2021.

تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية تكون من متوسطة إلى غزيرة خلال حالة الطقس اليوم.

ويصاحب الأمطار سريان السيول على منطقة جازان وعدة أجزاء من منطقة عسير.

وحذر مركز الأرصاد الوطنى من تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتى الباحة ومكة المكرمة وربما تمتد لأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

ويتسبب نشاط الرياح في الحد من الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وحتى الأجزاء الجنوبية من الرياض.

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد تكون الضباب ليلاً وحتى الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة البحر الأحمر

تتوقع الأرصاد أن تكون الرياح في البحر الأحمر من غربية إلى شمالية غربية في الجانب الشمالي.

وتكون الرياح من جنوبية غربية إلى غربية من ناحية الوسطة والجنوب.

تتراوح سرعة الرياح بين 15 و35 كم/الساعة، وربما تصل إلى 40 كم/الساعة مع تكون السحب الرعدية جنوبًا.

إرتفاع الموج يتراوح بين مترًا إلى مترين.

حالة الخليج العربي

تتوقع الأرصاد عن حالة الطقس في السعودية أن تكون الرياح في الخليج العربي من غربية إلى شمالية غربية.

تتراوح سرعة الرياح بين 20 و40 كم/الساعة، إرتفاع الموج يتراوح بين مترًا إلى متر ونصف المتر.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في مناطق المملكة العربية السعودية اليوم

تشير توقعات الأرصاد عن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في السعودية إلى أن درجة الحرارة العظمي في مكة المكرمة تصل إلى 42ْ والصغري 28 درجة.

وتكون درجة الحرارة العظمي في المدينة المنورة 41 درجة والصغري 28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الرياض للعظمي 38 درجة بينما تكون الصغري 23 درجة.

وتكون درجة الحرارة الصغري في جدة 37 درجة والصغري 28 درجة.

وتستطيع معرفة درجة الحرارة في موقعك من خلال الجدول التالي الذي أعده المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية.

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