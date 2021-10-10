«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة سرقة بالاكراة في سوهاج وتضبط الجناة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بسوهاج بالإكراه، وتحديد وضبط الجناه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من (مالك محل أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة المركز) أنه حال إستقلاله سيارته بدائرة المركز، قام ( 3 مجهولين) يستقلون سيارة ملاكى»بدون لوحات معدنية «بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة قيادته وإيقافه، والإستيلاء من داخل السيارة على مبلغ مالى (3 مليون جنيه) كان بحوزته ولاذوا بالهرب».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث إتفقوا على إرتكاب الواقعة نظراً لعلم أحد المتهمين بطبيعة عمل المجنى عليه وبإستلامه مبالغ مالية من المندوبين بصفة مستمرة، وفـى سبيل ذلك قام إثنين من المتهمين بإستئجار سيارة ملاكى ونزعا اللوحات المعدنية منها، وبتاريخ الواقعة قاموا جميعاً بتتبع المجنى عليه حتى وصوله دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وتقابله مع أحد المندوبين وإستلامه مبلغ مالى منه، حيث إستمروا فـى تتبعه حتى محل البلاغ وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه وإستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه- السيارة والسلاح النارى بندقية آلية المستخدمان فـى إرتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب» .