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استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد أحد لاعبي منتخب مصر من البدء في التشكيلة الأساسية أمام منتخب ليبيا.

ووفقاً للمعلومات من داخل معسكر المنتخب فإن هناك اتجاه لدّى الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش لاستبعاد صانع ألعاب المنتخب المخضرم عبدالله السعيد من البدء أساسياً أمام ليبيا.

وتتجه النية لدّى كيروش للدفع باللاعب طارق حامد نجم الزمالك من بداية المباراة بدلاً من عبدالله السعيد من أجل تأمين وسط الملعب بشكل قوي.

في نفس الاتجاه سار الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق بدوره، وقال في تصريحات إذاعية بشكل قاطع: عبدالله السعيد لن يلعب مباراة مصر مع ليبيا المقبلة، سيكون هناك دور للثنائى أيمن أشرف وطارق حامد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب ليبيا مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم على ملعب الشهداء في ليبيا.