أخبار عاجلة

وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا -
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت -
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر -
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي -
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم -
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر -
رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ -
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة لـ الجرعة الثالثة من اللقاح -
الأهلي يعود من النيجر بتعادل إيجابي مع الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كيروش يستقر على استبعاد نجم منتخب من مباراة ليبيا

Print
كيروش يستقر على استبعاد نجم منتخب مصر من مباراة ليبيا كيروش يستقر على استبعاد نجم منتخب من مباراة ليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب على استبعاد أحد لاعبي منتخب مصر من البدء في التشكيلة الأساسية أمام منتخب ليبيا.

ووفقاً للمعلومات من داخل معسكر فإن هناك اتجاه لدّى الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش لاستبعاد صانع ألعاب المنتخب المخضرم عبدالله السعيد من البدء أساسياً أمام ليبيا.

وتتجه النية لدّى كيروش للدفع باللاعب طارق حامد نجم من بداية المباراة بدلاً من عبدالله السعيد من أجل تأمين وسط الملعب بشكل قوي.

في نفس الاتجاه سار الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق بدوره، وقال في تصريحات إذاعية بشكل قاطع: عبدالله السعيد لن يلعب مباراة مصر مع ليبيا المقبلة، سيكون هناك دور للثنائى أيمن أشرف وطارق حامد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب ليبيا مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات على ملعب الشهداء في ليبيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم

البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم

أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر

أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر