وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي غرب مدينة 6 أكتوبر

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى غرب مدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف متر مكعب/يوم، معالجة ثلاثية، والذي تتولى تنفيذه شركة المقاولون العرب.

وقال الدكتور عاصم الجزار: بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات ستصبح المحطة بطاقة إجمالية 300 ألف م3/يوم لاستيعاب الزيادة السكانية، وذلك في إطار إستراتيجية وتوجه الدولة نحو إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وترشيد استهلاك المياه النقية والحفاظ عليها.

وأضاف وزير الإسكان، أن المشروع يهدف أيضاً إلى مواكبة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، وتماشيا مع خطة الدولة قامت وزارة الإسكان بإضافة توسعات جديدة إلى المحطة القديمة بطاقة 150 ألف متر مكعب/يوم، لاستيعاب الزيادات في كمية مياه الصرف الناتج من التوسعات الجديدة، مشيراً إلى أن مدينة 6 أكتوبر تتميز بوجود محطة معالجة ثلاثية بطاقة 150 ألف متر مكعب /يوم منشأة منذ عام 1999.

ولفت المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم الانتهاء تقريباً من تنفيذ أعمال تتجاوز الـ80% من إجمالي المشروع، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي، وبدء التشغيل التجريبى بداية العام المقبل 2022، وتتميز التوسعات الجديدة بأحدث المعدات المواكبة للوقت الحالي من معدات كهربائية وميكانيكية وإضافة مرحلة المعالجة الثلاثية وتعقيم المياه بإضافة الكلور.

كما أوضح المهندس عادل النجار، أن أهم ما يميز المرحلة الجديدة للمحطة وجود مرحلة مستقلة لمعالجة الحمأة للوصول بها إلى أفضل المعايير، طبقاً لقانون إعادة استخدام الحمأة المنتجة من محطات الصرف في تسميد الأراضى الزراعية، ويتم تجفيف الحمأة بأحدث الطرق، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى للمحطة والتأكد من مطابقة المياه للكود المصرى، سيتم ربط خطوط المياه المعالجة من المحطة على شبكة رى لإعادة استخدامها طبقاً للكود المصري مرة أخرى في رى المسطحات الخضراء، طبقا لرؤية مصر 2030 ولدمج البعد البيئي ضمن خطط التنمية المستدامة للمشروعات ذات التاثير الإيجابى المباشر على البيئة.