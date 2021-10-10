إزالة مخالفة بناء على مساحة 200 متر بأرمنت غربي الأقصر

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اعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز، موضحا ان المخالفة بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 200 متر، بناحية حوض 111 بقرية الرياينة.

وأضاف ان الإزالة تمت في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح الرياينة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.