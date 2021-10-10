أخبار عاجلة

وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا -
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت -
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر -
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي -
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم -
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر -
رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ -
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة لـ الجرعة الثالثة من اللقاح -
الأهلي يعود من النيجر بتعادل إيجابي مع الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة مخالفة بناء على مساحة 200 متر بأرمنت غربي الأقصر

Print
إزالة مخالفة بناء على مساحة 200 متر بأرمنت غربي الأقصر إزالة مخالفة بناء على مساحة 200 متر بأرمنت غربي الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز، موضحا ان المخالفة بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 200 متر، بناحية حوض 111 بقرية الرياينة.

وأضاف ان الإزالة تمت في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح الرياينة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا

وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا

وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت

وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي