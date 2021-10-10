بعد زيارة البنك الدولي.. «شعراوي»: وضع خطط انطلاق برنامج التنمية المحلية بـ«المنيا وأسيوط»

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،وضع التصور النهائي تمهيدن لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي المنيا وأسيوط، المرحلة المقبلة، بعد نجاح البرنامج في «قنا وسوهاج»، وذلك بوضع الخطط التنفيذية، وتفعيل دور لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظة والمركز، ومشاركة المنتديات ولجان المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط.

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولى والتي أجرتها لمحافظتى أسيوط والمنيا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى في إطار الإستعداد للمد الجغرافى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى المحافظتين وضمت البعثة فريق مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج وفريق البنك الدولى بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى.

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أنه وجه بضرورة وضع الأسس والقواعد لأنشطة البرنامج في مرحلته الجديدة في إطار الإهتمام الذي يولية رئيس الجمهورية،وتناولت زيارة البعثة عقد اجتماعات موسعة بكل محافظة بدأت بلقاء المحافظين، والجهاز التنفيذى، وتنفيذ زيارات ميدانية لتكتلات العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بالمنيا، وزيارة تكتلات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط، بالإضافة إلى زيارة مواقف النقل الجماعي والسويقات، وكذا زيارة موقع للمخلفات ومركز تكنولوجى بكل محافظة وميدان مقترح تطويره.

وأكد على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من العمل بالبرنامج خلال المرحلة المقبلة، والتى سيتم فيها التركيزعلى بناء قدرات قطاع التخطيط والمتابعة بالمحافظتين وإدارات التخطيط بالمراكز بهدف إعداد خطط جيدة تعبرعن احتياجات المحافظات وتنشيط أعمال لجنة التخطيط المحلي، بالإضافة إلى استصدار قرار من رؤوساء المراكز بتشكيل لجان التخطيط المحلى بالمركز، والتى تضم مديرى التخطيط بالادارات وشركات المرافق على مستوى المركز، لافتا إلى العمل على بناء قدرات مديرى التخطيط من حيث إعداد الخطط الإستثمارية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات وكذلك متابعة تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية بالإضافة إلى التدريب على إعداد خطط للصيانة والتشغيل للمشروعات المنتهية.

ونوه الدكتور محمد ندا خبير أول البنك الدولى إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قائم على اللامركزية ودعم المحافظات في ذلك، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تنمية الاقتصاد المحلى ودعم التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الادارة المحلية.

وأكد على أهمية العمل على تفعيل لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظة/المركز وإعداد خطط متكاملة في إطار التنسيق مع مديريات الخدمات، لافتا إلى أهمية العمل على ادارة الاصول والاستفادة من التجربة المنفذة بمحافظتى سوهاج وقنا بقطاع الطرق المحلية على ان يتبعها العمل على الاصول بالقطاعات الأخرى.

من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظتى المنيا وأسيوط لتوفير فرص عمل وفقاً للمنهجية المتبعة بمحافظتى سوهاج وقنا، وذلك من خلال العمل على تنمية التكتلات الاقتصادية ودراسة الاقتصاد المحلى والوقوف على نقاط القوة والفرص والعمل على تنميتها.

وأوضح «الهلباوي»، أن اللقاءات التي تم عقدها مع القيادات التنفيذية بالمحافظتين تم خلالها استعراض أهم ملامح الفترة المقبلة والتى تمثلت في تشكيل وتفعيل دور لجنة التخطيط المحلى على مستوى المحافظة/المركز، وتفعيل مشاركة المنتديات ولجان المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط من حيث اختيار المشروعات المدرجة بالخطط الاستثمارية وذلك على مستوى المراكز/الوحدات القروية، وكذا تفعيل دور لجنة التخطيط المحلى على مستوى المركز، والعمل على إعداد ملف سمات المركز.

وأكد محافظا المنيا وأسيوط، على أهمية تطبيق ممارسات البرنامج خاصة فيما يتعلق بالعمل على تنمية الموارد المحلية وبناء قدرات قطاع التخطيط المحلى بالإضافة إلى أهمية حصر أصول المحافظات وحسن إدارتها والمحافظة عليها من خلال خطط للصيانة والتشغيل.