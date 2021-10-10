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أولياء الأمور يصطحبون أطفالهم في أول يوم دراسة بمدارس الفترة الواحدة بالأقصر

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أولياء الأمور يصطحبون أطفالهم في أول يوم دراسة بمدارس الفترة الواحدة بالأقصر أولياء الأمور يصطحبون أطفالهم في أول يوم دراسة بمدارس الفترة الواحدة بالأقصر

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توافد الالاف من الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الاحد، على مدارسهم، التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

وحرص أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم للمدارس مع أول يوم دراسي، وسط التزام من الجميع بإرتداء الكمامات، أيضا كإجراء احترازي للحد من انتشار المستجد.

واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، مع قياس المشرفين بالمدارس بقياس درجات الحرارة وإدخالهم للفناء ومنع أولياء الأمور من الدخول للحد من التزاحم، وقام المدرسون بتنظيم الصفوف في أرض الطابور، ثم اصطحاب التلاميذ إلى الفصول.

واستعدت جميع المدارس داخل محافظة الأقصر، لإستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات، كما تم توفير غرفة عزل مجهزة بكل مدرسة للتعامل مع أي حالات مرضية أو حالات اشتباه كورونا.

المصرى اليوم

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