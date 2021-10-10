أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.. جامعة حلوان تعلن استمرار التطعيم ضد كورونا

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واصلت الإدارة الطبية بجامعة حلوان حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بكورونا، كما تستمر في مواصلة توفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وتتم أعمال الكشف الطبي وتلقى الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، ويشارك في تنظيم تلقى الطلاب التطعيمات اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد.

وحث الدكتور ممدوح مهدى الطلاب على ضرورة الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا.

يأتى ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم،وقد وفرت الجامعة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح، وأضاف سيادتة أن الدولة توفر اللقاح لطلاب الجامعة وذلك في إطار إستعداد الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد، ولضمان إستمرار العملية التعليمية بصورة آمنة ومستقرة.

وأشاد بدور الدولة المصرية، وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، مؤكدا أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والوقوف دعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للطاقم الطبى، لما قدموه من جهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية أن المقرات المخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل الحرم الجامعى هي الصالة المغطاة للمستجدين وقاعتي ٣ و٤ في المطعم المركزي للطلاب القدامى وكذلك الجرعة الثانية، مؤكدا أن طلاب المدن الجامعية من لم يتلقوا التطعيم يتم الكشف الطبي عليهم وتطعيمهم فور وصولهم، وفي القطاعات الخارجية يتوافر مقرات في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية، بالاضافة إلى مقر داخل مبنى رئاسة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.