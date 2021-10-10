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«فتح الله» يقود الأنصار لتصدر دوري القسم الثاني السعودي

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«فتح الله» يقود الأنصار لتصدر دوري القسم الثاني السعودي «فتح الله» يقود الأنصار لتصدر دوري القسم الثاني السعودي

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نجح المدرب المصري أحمد فتح الله المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الأنصار السعود في تصدر المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني السعودى، بعدما حقق فوزين متتاليين احتل بهم المركز الأول ب6 نقاط، حيث فاز في المباراة الأولى خارج ملعبة أمام الصفا 1/2، وفاز أمس السبت على عرعر بثلاثية نظيفة سجلها ايانويل بناهينى لاعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق.

ويتكون الجهاز الفنى من أحمد فتح الله مدير فنى، وأيمن على مدرب، وأحمد الشحات مدرب حراس مرمى، وأحمد فضل معد بدني.

المصرى اليوم

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