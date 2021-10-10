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بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة

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بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة
عشوائية وبيئة بلا اشتراطات تُقابَل بحزم ومصادرة 20 طنًّا من القطع والمعدات

بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة

أسفرت حملة قامت بها أمانة العاصمة المقدسة، بمساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، عن إغلاق عدد من ورش السيارات المخالفة بحي المنصور بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات، فإن الحملة الرقابية نتج عنها إغلاق (5) ورش مخالفة تعمل دون تصاريح نظامية، إضافة إلى إغلاق حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بإصلاح السيارات داخله بطرق عشوائية وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة، ومصادرة 20 طنًّا من قطع ومعدات السيارات، وإغلاق الموقع فورًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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