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وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة لـ الجرعة الثالثة من اللقاح
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
الأهلي يعود من النيجر بتعادل إيجابي مع الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:03 مساءً
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فيديو اليوم السابع
"البغلة والتابوت" حكاية سواقى الفيوم عمرها 2300 سنة.. ابتدعها الرومان واليونان .. ماهر إسكندر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 10 أكتوبر 2021 12:02 مساءً
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