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أبرز مباريات اليوم الأحد 10 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم الأحد 10 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأحد 10 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 10-10-2021 العديد من المواجهات النارية في التصفيات المؤهلة لنهائيات قطر 2022، أبرزها مواجهة كولومبيا والبرازيل في أمريكا الجنوبية، وتونس ضد موريتانيا في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى لقاء إسبانيا ضد فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ومباراة تحديد المركز الثالث بنفس البطولة بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

أفريقيا الوسطى ضد نيجيريا

3 عصرا

قناة SSCC شركة الرياضة

زامبيا ضد غينيا الاستوائية

6 مساءا

قناة SSCC شركة الرياضة السعودية

موريتانيا ضد تونس

9 مساءا

قناة SSCC شركة الرياضة السعودية

بوليفيا ضد بيرو

10 مساءا

بين سبورت بريميم 3

فنزويلا ضد الاكوادور

10.30 مساءا

بين سبورت اكسترا 1

كولومبيا ضد البرازيل

11 مساءا

بين سبورت بريميم 2

إيطاليا ضد بلجيكا

3 عصرا

بين سبورت بريميم 1

إسبانيا ضد فرنسا

8.45 مساءا

بين سبورت بريميم 1

صورة ارشيفية من أخر مواجهة بين فرنسا وبلجيكا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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