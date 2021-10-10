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يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء غدٍ الاثنين 11 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ونجح منتخب مصر في الفوز على ليبيا بهدف للاشيء في مباراة الجولة الثالثة التي جمعت بين المنتخبين يوم الجمعة الماضي على أرض ملعب استاد برج العرب في الأسكندرية.

وسجل هدف مصر في المباراة اللاعب عمر مرموش المحترف في الدوري الألماني لكرة القدم رفقة فريق شتوتجارت.

وتقام مباراة الغد بين مصر وليبيا عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب بني غازي في ليبيا المباراة بين منتخبي مصر وليبيا.

ويتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوتيوب، كما سيتم نقلها عبر بعض القنوات المصرية والليبية.

وتتصدر مصر المجموعة حالياً برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لمنتخب ليبيا.