حسن مصطفى: دعوت الخطيب لمونديال اليد لأنه صديقي.. ولم أتعدى على حقوق أي نادي

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أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن كل ما يتردد بشأن وجود صراع مع نادى الزمالك ومحاربته غير صحيح.

وقال: «لا أعلم سبب الهجوم الشرس من جانب بعض الجماهير ضدي وأنا ضميري مرتاح لأني على صواب ولم أتعدى على حقوق أي نادى».

وتابع: «دعوت محمود الخطيب لأنه صديقي وليس كرئيس للأهلي المصري، واللي يزعل يزعل، ومن المعيب هذا الحديث»

وأضاف رئيس الاتحاد الدولى في تصريحات تلفزيونية: «أقول لمن يتحدث عني (عيب)، وأنا لست صغيرا، وأقود الاتحاد الدولي الذي يضم 209 دوله».

وأثني رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على البطولة وقال: «الجميع سعداء بما حدث بالبطولة، وأشكر كل من ساهم في خروج البطولة بهذا الشكل المميز والناجح».