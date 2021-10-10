أخبار عاجلة

وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا -
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت -
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر -
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي -
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم -
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر -
رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ -
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة لـ الجرعة الثالثة من اللقاح -
الأهلي يعود من النيجر بتعادل إيجابي مع الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حسن مصطفى: دعوت الخطيب لمونديال اليد لأنه صديقي.. ولم أتعدى على حقوق أي نادي

Print
حسن مصطفى: دعوت الخطيب لمونديال اليد لأنه صديقي.. ولم أتعدى على حقوق أي نادي حسن مصطفى: دعوت الخطيب لمونديال اليد لأنه صديقي.. ولم أتعدى على حقوق أي نادي

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن كل ما يتردد بشأن وجود صراع مع نادى ومحاربته غير صحيح.

وقال: «لا أعلم سبب الهجوم الشرس من جانب بعض الجماهير ضدي وأنا ضميري مرتاح لأني على صواب ولم أتعدى على حقوق أي نادى».

وتابع: «دعوت محمود الخطيب لأنه صديقي وليس كرئيس للأهلي المصري، واللي يزعل يزعل، ومن المعيب هذا الحديث»

وأضاف رئيس الاتحاد الدولى في تصريحات تلفزيونية: «أقول لمن يتحدث عني (عيب)، وأنا لست صغيرا، وأقود الاتحاد الدولي الذي يضم 209 دوله».

وأثني رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على البطولة وقال: «الجميع سعداء بما حدث بالبطولة، وأشكر كل من ساهم في خروج البطولة بهذا الشكل المميز والناجح».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005

الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005

الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001

الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001

شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة

نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة