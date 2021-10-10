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احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. فريق أوركسترا جامعة القاهرة يشدو بالأغاني الوطنية

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احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. فريق أوركسترا جامعة القاهرة يشدو بالأغاني الوطنية احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. فريق أوركسترا جامعة القاهرة يشدو بالأغاني الوطنية

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تحتفل جامعة القاهرة بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث قدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرةعرضًا بقيادة المايسترو مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية «وطني حبيبي»، و«ياحبيبتي يامصر»، و«عاش اللي قال»، و«باسم الله.. الله أكبر»، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية استطاع خلالها جيش أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت كان قد وجه بتأسيس أول فريق أوركسترا وكورال من طلبة وطالبات الجامعة الموهوبين من مختلف الكليات عام 2018، وتم تنظيم مسابقة فنية كبرى لاختيار فريق الأوركسترا من الطلاب الموهوبين موسيقيًا، وحددت الجامعة مواعيد الاشتراك والانضمام للأوركسترا بين الطلاب الذين يمتلكون موهبة العزف، وفاز بالانضمام للأوركسترا نحو 30 طالب وطالبة حيث تم اختيار عدد من الطلاب الموهوبين وتدريبهم بالإدارة العامة لرعاية الشباب على العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، سواء الآلات الوترية وآلات النفخ الموسيقية النحاسية والخشبية والآلات الايقاعية، كما تم تدريبهم على النوتة الموسيقية.

احتفالًا بانتصارات أكتوبر .. فريق أوركسترا الجامعة يحتفل بباقة من الأغاني الوطنية
احتفالًا بانتصارات أكتوبر .. فريق أوركسترا الجامعة يحتفل بباقة من الأغاني الوطنية
احتفالًا بانتصارات أكتوبر .. فريق أوركسترا الجامعة يحتفل بباقة من الأغاني الوطنية
احتفالًا بانتصارات أكتوبر .. فريق أوركسترا الجامعة يحتفل بباقة من الأغاني الوطنية

المصرى اليوم

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