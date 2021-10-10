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اليوم.. ندوة بعنوان «القرافة.. نزهة النفوس والأرواح» في بيت المعمار

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اليوم.. ندوة بعنوان «القرافة.. نزهة النفوس والأرواح» في بيت المعمار اليوم.. ندوة بعنوان «القرافة.. نزهة النفوس والأرواح» في بيت المعمار

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ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية ٢٠٢١، يقيم بيت المعمار المصري «بدرب اللبانة بالقلعة» -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السادسة مساء الأحد ١٠ أكتوبر بقصر الأمير طاز، حلقة النقاش الثانية في سلسلة (القاهرة: البشر والحجر).

تدور حلقة هذا الشهر عن تراث المدينة والمجتمع، ويتحدث فيها د. مصطفى الصادق ومداخله بعنوان «القرافة-نزهة النفوس والارواح»، ومن خلال جولاته المُتعددة لجبانات القاهرة التاريخية يُعيد لنا «الصادق» بعدسته اكتشاف تفاصيل القرافة.

كما تقدم د. دينا حشمت مداخلتها وتحمل عنوان «وجوه القاهرة في الادب الحديث والمعاصر» وتدور حول القاهرة في الأدب الحديث والمعاصر، واختلافها في روايات نجيب محفوظ عنها في أعمال إبراهيم أصلان وياسر عبداللطيف ومي التلمساني. كما نتعرف على صور مدينة القاهرة في أعمال تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة، من خلال علاقات الشخصيات بها، من الانبهار بأضوائها إلى الاغتراب عن صخبها أو التقوقع في ضواحيها.

ويقدم عبدالرحمن الطويل مداخله بعنوان «البحث عن الفسطاط» وتدور حول رحلة استكشاف المدينة الأولى، أم العواصم المصرية الإسلامية، مواطن معالمها وأسباب انحسارها ومحطاته منذ كانت عاصمة الأولى إلى أن صارت حياً قاهرياً.

بدأت حلقات سلسلة (القاهرة: البشر والحجر) بمقر بيت المعمار المصري (بيت الست وسيلة بالأزهر) أولى حلقات النقاش في شهر سبتمبر – والتى تنظمها مبادرة «سيرة القاهرة» اشراف عبدالعظيم فهمي، ومبادرة «المكان والناس» اشراف د. فاطمة كشك.

المصرى اليوم

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