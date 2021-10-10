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اختتام البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز بفروسية ينبع الصناعية

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بمشاركة أكثر من 55 فارسًا من مختلف المناطق والتنافس خلال 6 أشواط

اختتام البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز بفروسية ينبع الصناعية

اختُتمت مساء أمس السبت البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز التي استضافها مركز الفروسية في مدينة ينبع الصناعية ضمن برنامج بطولات الاتحاد السعودي للفروسية.

وشارك في البطولة أكثر من 55 فارسًا من مختلف مناطق المملكة في التنافس من خلال 6 أشواط تتوزع على يومي الجمعة والسبت، بدأ من شوط قفز الحواجز للمبتدئين بارتفاع 70- 80 سم حتى الشوط السادس.

وكان التنافس مميزًا بين الفرسان في البطولة، وسط حضور جماهيري كبير ورائع مع تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية وعدد من محبي الفروسية العربية الأصيلة وجمع من عشاق الخيل والفروسية في كرنفال يتضمن بوليفارد مصغرًا يحتوي مقاهي متخصصة وعربات طعام وأماكن للجلوس ومناطق ألعاب أطفال، وشهد أمس الجمعة منافسات حامية بين الفرسان فيما تم تكريم الفرسان الفائزين بالأشواط المقررة والجهات المشاركة في البطولة.

حضر حفل الاختتام والفعاليات محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية أحمد الشغدلي، ومسؤولين من الدوائر الحكومية والعسكرية.

جدير بالذكر أنه سَبَق لمركز الفروسية بمدينة ينبع الصناعية، استضافة عدد من بطولات قفز الحواجز الوطنية والمفتوحة والدولية، واستطاع المركز خلال فترة قصيرة، احتضان منافسات وبطولات هامة على مستوى المملكة.

اختتام البطولة الوطنية الصغرى الثانية لقفز الحواجز بفروسية ينبع الصناعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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