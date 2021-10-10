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اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:03 مساءً
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:03 مساءً
«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
بفستان «متعدد الألوان».. رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
فرحة عارمة بمدرسة بيج رامى الثانوية بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا.
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 10 أكتوبر 2021 11:18 صباحاً
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