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اليوم.. القضاء الإداري يعلن قراره النهائي حول عودة لنادي

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اليوم.. القضاء الإداري يعلن قراره النهائي حول عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك اليوم.. القضاء الإداري يعلن قراره النهائي حول عودة لنادي

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تنظر محكمة القضاء الإدارى، صباح اليوم الأحد، قضية عودة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة «الموقوف»، بعد طعنه على قرار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس لنادي

وكانت المحكمة قد اجلت القضية لجلسة اليوم الاحد البت فيها بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات الجديدة

وتصدر محكمة القضاء الإداري ظهر اليوم حكمها في الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق على القرار الصادر من وزيرالشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة برئاسته ووقفه، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وتسود حالة من الترقب والانتظار لعودة مرتضي منصور سواء بقرار المحكمة او تنازل وزارة الرياضة عن دعواها خصوصا بعدما اعلنت الوزارة ضرورة قيام المجلس المنتخب بالدعوة للانتخابات مما يعني امكانيه عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك بعد نظر قضية مرتضي منصور وطعنه علي قرار استبعاده

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ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها بعدما أجلت النطق به في الجلسات السابقة والذي كان مقررا إعلانه في 15 أغسطس الجاري بعد تأجيل النطق به لاستمرار المداولة.

كانت المحكمة قد بدأت نظر الطعن أواخر العام الماضي بعدما صدر قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي ازمالك في 20 نوفمبر الماضي بداعىً وجود مخالفات مالية وإدارية شابت نادي الزمالك ليتضمن القرار تعيين لجنة لإدارة شؤون النادي لمدة عام منتاريخ صدور القرار لحين إجراء انتخابات جديدة أو انتهاء عمل اللجنة أيهما أقرب.

وفي حالة ما لم تفصل المحكمة في الدعوي بشكل نهائي اليوم سيتم تاجيلها اسبوعا للنطق بالحكم واعلان القرار الرسمي في جلسة الاحد المقبل

المصرى اليوم

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