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أكد محمود شبانة، لاعب الزمالك، أنه تفاجئ بإيقاف القيد داخل الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية: «فوجئنا بإيقاف الزمالك فترتين، كان هناك مفاوضات من أكثر من نادي وعلى رأسهم الإسماعيلي».

وأكمل: «يحيى الكومي تحدث معي واتفقنا على كل شئ من أجل الانتقال للإسماعيلي لكن حدثت متغيرات قبل إغلاق القيد بساعتين جعلت الصفقة لم تتم».

وأضاف: «أتواجد مع الزمالك حتى شهر يناير المقبل، لا توجد مباريات كثيرة حتى الانتقالات الشتوية، مستمر مع الفريق وسأتدرب».

وأتم: «أتمنى الزمالك يساعدني للخروج معارا في يناير، ماحدث سيجعلني خارج المنتخب ببطولة كأس العرب».