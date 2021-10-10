السفير حفظي يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لرئيسة جمهورية كوسوفا

★ ★ ★ ★ ★

عبّرت عن امتنانها وتقديرها للمملكة حكومةً وشعباً وتطلع بلادها للعمل المشترك

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي؛ أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كوسوفا، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني؛ رئيسة جمهورية كوسوفا.

ونقل السفير حفظي؛ خلال الاستقبال لها، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، فيما حمّلته فخامتها، تحياتها لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

وعبّرت رئيسة جمهورية كوسوفا، عن امتنانها وتقديرها للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلادها إلى العمل المشترك وتعزيز وتطوير أواصر التعاون في مختلف المجالات.