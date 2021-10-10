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والدة بيج رامي تحتفل بتتويج ابنها بلقب مستر أولمبيا ()

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والدة بيج رامي تحتفل بتتويج ابنها بلقب مستر أولمبيا (فيديو) والدة بيج رامي تحتفل بتتويج ابنها بلقب مستر أولمبيا ()

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احتفلت أسرة لاعب كمال الاجسام بيج رامي بطريقتها الخاصة وذلك بعد تتويج ابنهم بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي استضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وحرص بيج رامي على نشر احتفال أسرته ووالدته وأصدقائه.

ورفع بيج رامي علم على منصة التتويج، فور إعلان اسمه بطلا لمنافسات الدور النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2021.

وحافظ بيج رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2020.

وقدم بيج رامي عروضا مميزة في جميع أدوار بطولة مستر أولمبيا 2021.

المصرى اليوم

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