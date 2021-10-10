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احتفلت أسرة لاعب كمال الاجسام بيج رامي بطريقتها الخاصة وذلك بعد تتويج ابنهم بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي استضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وحرص بيج رامي على نشر فيديو احتفال أسرته ووالدته وأصدقائه.

ورفع بيج رامي علم مصر على منصة التتويج، فور إعلان اسمه بطلا لمنافسات الدور النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2021.

وحافظ بيج رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2020.

وقدم بيج رامي عروضا مميزة في جميع أدوار بطولة مستر أولمبيا 2021.