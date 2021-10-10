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أي إتش إس توقع اتفاقية مع شركة الرقمية للاستثمار لبناء وتأجير أبراج للااتصالات في

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أي إتش إس توقع اتفاقية مع شركة مصر الرقمية للاستثمار لبناء وتأجير أبراج للااتصالات في مصر أي إتش إس توقع اتفاقية مع شركة الرقمية للاستثمار لبناء وتأجير أبراج للااتصالات في

وقّعت كلّ من شركة "أي إتش إس" هولندا ش.م.م في وشركة "أي إتش إس" هولندا ش.م.م في مجلس التعاون الخليجي (معاً "أي إتش إس تاورز")، اتفاقية شراكة مع شركة مصر الرقمية للاستثمار ش.م.م )أكبر مساهمي شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية( للحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ("إن تي أر إيه") يتيح للشركة إنشاء واستئجار أبراج الاتصالات في مصر. عند إتمام الصفقة، سيتم تأسيس شركة جديدة، وهي شركة "أي إتش إس تليكوم تاورز مصر"  ش.م.م. تم التوقيع على الاتفاقية بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

بموجب الاتفاقية، ستمتلك "أي إتش إس تاورز" 80 بالمائة من أسهم شركة "أي إتش إس تيليكوم تاورز مصر"  ش.م.م، في حين ستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار النسبة المتبقية، والبالغة 20 في المائة. ويسعى التحالف الجديد إلى الحصول على الترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة خلال هذا الأسبوع. تهدف الشراكة إلى تلبية احتياجات السوق المصري من أبراج الاتصالات اللاسلكية والمساعدة في تحقيق خطة التغطية الوطنية وإنشاء أبراج جديدة وفقًا لخطة العمل ومتطلبات الترخيص ذات الصلة. بموجب الترخيص، سيتم بناء ما يصل إلى 5،800 برج اتصالات على مدار السنوات الثلاث الأولى من مدة الترخيص. يوفر الترخيص أيضًا إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة لأطراف ثالثة بغرض الاستفادة منها لتقديم الخدمات على النحو المحدد في الترخيص.

 

وتُعد "أي إتش إس تاورز" واحدة من أكبر المالكين والمشغلين والمطورين المستقلين للبنية التحتية لأبراج الاتصالات التشاركية في العالم من حيث عدد الأبراج، ولديها أكثر من 30،200 برج اتصالات منتشرة في تسعة أسواق اعتبارًا من 30 يونيو 2021.

 

وقال سام درويش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أي إتش إس تاورز": "يسعدني الإعلان عن شراكة ’أي إتش إس تاورز‘ مع شركة مصر الرقمية للاستثمار لدخول سوق الاتصالات المصري. تلتزم ’أي إتش إس تاورز‘ بتوفير البنية التحتية للاتصالات الحيوية للأسواق الناشئة، وتعدّ هذه الشراكة تطورًا مثيرًا في الوقت الذي نواصل فيه السعي لتحقيق طموحنا الاستراتيجي في مجال النمو. بفضل حضورنا الراسخ في خمسة أسواق أفريقية، وعقدين من الخبرة في العمل في القارة، أنا واثق من قدرتنا على دعم سوق الاتصالات المصرية سريع التطور. من خلال إبرام هذه الشراكة مع شركة مصر الرقمية للاستثمار، نعتزم الاستفادة من معرفتها الواسعة بالسوق واستغلال قدراتنا التشغيلية المبتكرة لتسهيل مجموعة واسعة من حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر ".

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