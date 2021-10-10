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أجنبي يقص شريط الأهداف فيعانق الأهلي اللقب.. هل دوّن معلول أول سطور النجمة 11 ؟
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
السلطات الأمريكية تعتزم دفع تعويضات لعائلات ضحايا الضربة الخاطئة على كابول
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:56 مساءً
توقيف 19 شخصا على خلفية الاحداث في منطقة الطيونة ببيروت
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:50 مساءً
السفير السعودي لدى الرباط يلتقي رئيس الحكومة المغربية
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:49 مساءً
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:48 مساءً
"شراحيلي" يعيد أبها لسكة الانتصارات عبر بوابة الطائي
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:48 مساءً
أستاذ علم اجتماع: تطوير العشوائيات يحمي المجتمع من الإرهاب وانتشار المخدرات
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:42 مساءً
حتى لا ننساهم.. نجوم زمن الفن الجميل على ريد كاربت «الجونة السينمائى»
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:42 مساءً
وزير الدفاع اللبناني: القرار في شأن قاضي التحقيق بانفجار المرفأ يتخذ في القضاء لا في السياسة
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السبت 16 أكتوبر 2021 07:42 مساءً
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فيديو اليوم السابع
دار الإفتاء ترد على سؤالكم هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 10 أكتوبر 2021 09:25 صباحاً
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