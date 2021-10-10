★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

واصلت أسعار الذهب، صباح اليوم الأحد، 10 أكتوبر 2021، استقرارها عند الاسعار التي حققها في نهاية التداولات يم الجمعة الماضية، ويترقب سعر الذهب عالميا، عودة البورصة للعمل بعد انقضاء الأجازة الاسبوعية، كما يترقب سعر الذهب في مصر، عودة التداول عالميا على المعدن الأصفر حيث يؤثر بشكل مباشر على الأسعار بمصر، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 770 و773 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 770 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 660 إلى 663 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6160 إلى 6176 جنيه، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع .

واصلت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، استقرارها على الأسعار التي حققتها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة العالمية لقضاء الإجازة الاسبوعية، يومى السبت والأحد، ويترقب الذهب عودة البورصة والتداول وسط مخاوف من المستثمرين بأمريكا من إتجاه الإتحادى الأمريكى نحو تقليل الدعم الإقتصادى ورفع الفائدة بسبب ارتفاع الأجور بشكل كبير رغم ضعف تقارير سوق العمل والتى قد تؤدى إلى تحول التضخم المؤقت إلى دائم وتعرض البلاد لركود اقتصادى تضخمى .

ويتأثر سعر الذهب، بالقرارت الإقتصادية الأمريكية بشكل مباشر ويرى خبراء الإقتصاد أن الذهب لو تخطى خلال الإسبوع المقبل حاجز 1781 دولارا للأوقية فسيمهد ذلك الطريق لصعوده لحاجز 1800 دولارا وربما تخطاه .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، عند الاسعار التي أغلقت بها مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.96 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،776.26 $، بينما كانت في الصباح، 1،756.94 $ .

حققت خسائر أسبوعية.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر «الأسباب والتفاصيل»

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021