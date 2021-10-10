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أثار ارتفاع أسعار البنزين المخاوف في الأسواق من أن يكون له تاثير على أحد السلع الهامة في السوق المحلي وهي الحديد والأسمنت، حيث تم الإعلان يوم الجمعة الماضي عن زيادة أسعار البنزين بواقع 25 قرشا للتر لكافة أنواع البنزين مع الحفاظ على سعر السولار دون زيادة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار حيث كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الأشهر الماضية متاثرة بتحركات الاسعار العالمية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا ساهمت في خفض سعر الحديد في السوق العالمي.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن أكبر مؤثر في الأسعار هو تحركات أسعار السولار خاصة أن عمليات النقل بالكامل تعتمد على استخدام السولار وبالتالي لو كان هناك زيادة فيه كان يمكن أن تؤثر على الأسعار ولكن القرار الاخير لم يحرك اسعار السولار ولكن اكتفي يزيادة سعر البنزين، واوضح ان سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الاسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل .

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق، في شهر يوليو الماضي، على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حالياً. وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

اسعار الحديد اليوم في مصر 10 اكتوبر 2021 :

اسعار حديد عز: 14.500 الف جنيه للطن غير شاملة ناولون النقل .

اسعار حديد المصريين: 14.550 الف جنيه للطن .

اسعار حديد سرحان:14.300 الف جنيه للطن .

اسعار حديد المراكبي: 14.300 جنيها للطن .

سعار حديد مصر ستيل: 14.330 جنيها للطن .

اسعار الحديد الكومي: 14.300 جنيها للطن .

أسعار حديد العتال: 14.500 جنيها للطن .

أسعار الحديد بشاي: 14.500 جنيها للطن .

أسعار الاسمنت اليوم في مصر 10 اكتوبر 2021 :

سعر الأسمنت المخصوص: 790 جنيها للطن .

سعر أسمنت المسلح: 815 جنيها للطن .

سعر الأسمنت الصخرة: 785 جنيها للطن .

سعر الأسمنت وادي النيل: 800 جنيه للطن .

سعر أسمنت سيناء: 735 جنيها للطن .

سعر أسمنت قنا: 780 جنيها للطن .

سعر أسمنت السويدي: 810 جنيه للطن .

سعر أسمنت حلوان: 805 جنيه للطن .

سعر أسمنت السويس: 805 جنيه للطن .