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يستعد ميناء سفاجا البحري، اليوم الأحد، لاستقبال السفينة الكروز السياحية Msc BELLSSIMA وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاما قادمة من ميناء جدة في خامس رحلاتها الأسبوعية للميناء، وقامت إدارة ميناء سفاجا بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي بإنهاء إجراءات السياح.

وسيتم عمل برنامج سياحي كامل للسياح السعوديين القادمين على متن السفينة بتنظيم رحلة اليوم الواحد لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر واسوان بجانب المزارات السياحية المختلفة والرحلات البحرية لجزر البحر الأحمر والرياضات المائية ورحلات السفاري بالجبال بالغردقة وسفاجا مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر لجذب السفن السياحية من خلال دعم وتنشيط شكل جديد من السياحة الخليجية القادمة لمحافظة البحر الأحمر وجذب السائح العربي بنمط سياحي مختلف مما يؤدى بدوره انعكاس كبير على السياحة ومردود قوى على الموارد السياحية والبيئية والبحرية.