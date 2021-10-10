بالحلوى والبالونات.. مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها (صور)

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تستقبل عدد من المدارس وخاصة مدارس المرحلة الابتدائية في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، تلاميذها وتلميذاتها بالحلوى والبالونات، في أول يوم دراسي كامل في العام الدراسي الجديد 2021/2022

وقامت المدارس بوضع الكتب الدراسية داخل أكياس يعلوها بالونه وحلوي «بنبوناية» على الأدراج، حيث يحصل كل تلميذ وكل تلميذه على كتبه المدرسية وهدية من المدرسة، بهدف إسعاد التلاميذ والتلميذات وأولياء الأمور.

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على المستجدات وحل المشكلات، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات

مدارس شمال سيناء تستقبل تلاميذها بالحلوى والبالونات