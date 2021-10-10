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أعلنت وزارة الأوقاف، أمس السبت، ضم عدد من المساجد الجديدة ضمن مشروع الأذان الموحد، إذ أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه جرى ضم 426 مسجدًا جديدًا، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي المساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات الأذان بها، على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.

ويستعرض موقع «المصرى اليوم» في هذا التقرير، أهم المعلومات التي تخص مشروع «الأذان الموحد».

ما هو مشروع الأذان الموحد؟

- أطلقت وزارة الأوقاف مشروع الأذان الموحد في عام 2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.

- واعتمدت الأوقاف مشروع الأذان الموحد، في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي.

ما هي مميزات البث في مشروع الآذان الموحد؟

مشروع الآذان الموحد

ويتميز نظام البث في الأذان الموحد، بتوسط مستوى صوت الميكروفون. بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت، بحيث لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.

آلية تطبيق مشروع الآذان الموحد 2021

معلومات عن مشروع الآذان الموحد

يعتبر عامل المسجد، هو العنصر الهام في تطبيق آلية الآذان الموحد، إفهو الذي يقوم بفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ثم يغلق جهاز الاستقبال بعد الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة. أما عن جهاز الاستقبال، فهو أيضًا من أهم العناصر في مشروع الآذان الموحد ، كونه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها. ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث، والتى يتم تركيبها أعلى المسجد. ويتميز نظام البث في مشروع الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقا من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت. وتسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.​

426 مسجدًا جديدًا تنضم لمشروع الآذان الموحد

وكان اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أكد أنه تم ضم 426 مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لمشروع الآذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 3538) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد، وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.