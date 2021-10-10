قبل الغرامة وانقطاع الخدمة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي و3 طرق للدفع

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، من الكلمات التي يحرص الكثير من المواطنين بالبحث عنها عبر محرك البحث «جوجل»، حيث تكثر عمليات البحث عن بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2021 خاصة مع قرب موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، التي تتيحها الشركة المصرية للاتصالات we عن شهر أكتوبر 2021، حيث تعلن الشركة قيمة فاتورة التليفون الأرضى وفقًا لجدول يتضمن استهلاك لكلا من شهور يونيو ويوليو وسبتمبر 2021.

يمكن الاستعلام عن مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي وفق الجدول التالى المُعتمد من شركة وي، من خلال عدة نقاط.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2021

فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر 2021

فاتورة التليفون الارضى شهر أكتوبر 2021

- تصدر شركة وى فاتورة التليفون الأرضي، أو فاتورة الأرضى، عبر موقعها الإلكترونى يوم الجمعة 15 من أكتوبر الجارى 2021.

- تنتهى فترة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021، يوم الاثنين 15 نوفمبر، والذى ينتهى فيه أيضًا موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات.

- في حال عدم دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021، تقوم شركة WE يوم 15 نوفمبر 2021 بتحويل التليفون الأرضي لنظام الاستقبال.

- ثم يتم إيقاف استقبال المكالمات، بدءًا من يوم 14 ديسمبر 2021، للعملاء الذين لم يلتزموا بسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر 2021.

كما يتم في يوم 15 ديسمبر 2021، قطع الحرارة وفرض غرامة لعدم سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021.

طرق الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر 2021

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر 2021

- ويمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021، بالإسم ورقم الخط الرضى، عبر الرابط الموجود، واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون، حيث تأتى تلك الخطوة لتجنب الزحام لمنع عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد. اضغط هنـــــــــــا

- كما يمكن السداد الإلكترونى لفاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021، من خلال موقع شركة «وي»، من خلال هذا الرابط.. الضغط هــنــــــــــــا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2021

لمعرفة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021، يمكنك الضغط على هذا الرابط: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

طرق دفع فواتير التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2021 | دفع فاتورة التليفون الأرضى أونلاين

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2021 من خلال عدة طرق. وهى كالتالى:

فاتورة التليفون الارضى شهر أكتوبر 2021