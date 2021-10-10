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اليوم.. استئناف العمل في معبر رفح البري بعد العطلات الرسمية

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اليوم.. استئناف العمل في معبر رفح البري بعد العطلات الرسمية اليوم.. استئناف العمل في معبر رفح البري بعد العطلات الرسمية

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تستأنف السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يوم الخميس الماضي لذكري السادس من أكتوبر، ويومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر، لتيسير إجراءات استقبال المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

بدورها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الأولي والثانية والثالثة حتي رقم «50» من كشف رقم «2021/33»، مع ضرورة التواجد في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، بجانب إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم، مع ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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