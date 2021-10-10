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نجم ليبيا السابق: منتخب «مُهتز».. وكان بإمكاننا الفوز عليه

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نجم ليبيا السابق: منتخب مصر «مُهتز».. وكان بإمكاننا الفوز عليه نجم ليبيا السابق: منتخب «مُهتز».. وكان بإمكاننا الفوز عليه

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أكد أحمد المصلي، نجم الكرة الليبية السابق، أن أداء منتخب مهتز في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الليبي قدم مباراة مميزة أمام الفراعنة في برج العرب.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، في اطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات .

وقال أحمد المصلي في تصريحات تلفزيونية: «منتخب مصر مهتز في الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري»، مضيفًا: «منتخب ليبيا كان بمقدوره الفوز على حساب مصر في برج العرب».

وأضاف: «حمدو الهوني نجم منتخب ليبيا ونادي الترجي التونسي، سيكون له دورًا كبيرًا في مباراة بنغازي التي ستقام يوم الاثنين».

وتستعد مصر لخوض مباراة ليبيا، المقرر لها غدًا الأثنين، في بنغازي، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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