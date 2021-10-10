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أحمد ناجي: كيروش مدرب «صايع»

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أحمد ناجي: كيروش مدرب «صايع» أحمد ناجي: كيروش مدرب «صايع»

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أشاد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات تلفزيونية: «كارلوس كيروش، مدرب كبير وله سيرة ذاتية قوية»، مشيرا إلى أنه يتمنى النجاح له في الفترة المقبلة.

وأضاف: «كيروش مدرب صايع في كرة القدم، ويكفي قيادته لتدريب ريال مدريد ومنتخب البرتغال، ووصوله مع عدد من المنتخبات الأوروبية والأسيوية إلى نهائيات ».

وكان كيروش، نجح في الاختبار الرسمي الأول له مع ، بعدما حقق الفوز على ليبيا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

يذكر أن مصر تستعد لخوض مباراة ليبيا، المقرر لها غدًا الأثنين، في بنغازي، في الجولة الرابعة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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