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بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

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بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

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احتفلت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها، مساء أمس، في حفل أقيم وسط حضور الأقارب وعدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة رضا.

وظهرت مريم منيب، بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان سماوي قصيرًا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما من الناحية الجمالية فاختارت مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
مريم عامر منيب و شيرين رضا
مريم عامر منيب وخطيبها

يشار أن مريم منيب، حققت نجاحاً كبيراً بعد تقديم أغنية «عامل أية في حياتك»، والتي جمعت فيها صوتها مع صوت والدها الراحل، إذ طرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، وذلك عام 2019.

المصرى اليوم

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