مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة التابعة لشركة Easy jet بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا .

و تم استقبال الطائرة في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، بتقليد رش المياه المتعارف عليه، وكان في استقبال الطائرة الطيار نبيل الملاح مدير المطار والدكتور اسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

كما قام فريق من العلاقات العامة بإستقبال الركاب بالورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعه إنهاء إجراءات الوصول مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية كما قام فريق من هيئة تنشيط السياحة بتوزيع المواد الدعائية والكتب الاسترشادية عن المقاصد السياحية بمصر وكذلك تعليمات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية .

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات البريطانية بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات البريطانية بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا