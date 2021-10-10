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جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان وقف جنبي»

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جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان وقف جنبي»

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أكد محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعار لفوف فيوتشر إف سي، أنه لم يعتد بالضرب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، كما يردد البعض.

وقال جنش، في تصريحات تلفزيونية: «فوجئت ببعض الأخبار التي تخرج من النادي بأنني اعتديت بالضرب على كارتيرون، وهذا ليس صحيح، أنا لست طفلا صغيرًا لكي أفعل ذلك، كل ما حدث أن صوتي على عليه و(زعقتله)».

وأضاف: «طلبت من مسؤولي الزمالك التحقيق معي ومع كارتيرون، بحضور المترجم الذي كان حاضرًا للواقعة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن؟».

وأضاف: «البعض يحاول تشويه صورتي عند جماهير الزمالك، وهو ما أغضبني كثيرًا»، مضيفًا: «أنا لو ضربت كارتيرون فعلا وأملك دعم إعلامي كان النادي سيقف معي، وهو ما حدث من قبل من أحد اللاعبين».

المصرى اليوم

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