مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

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قال الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من التلقيح الصناعى لـ 5 آلاف رأس ماشية، فيما يعرف بـ«التحسين الوراثى»، لتمصير السلالات المستوردة، مؤكدا أن المديرية تستهدف تمصير سلالة 20 ألف حيوان بنهاية العام الجارى 2021، وأنه يجرى حاليا تطوير مجزر ذبح الخنازير داخل مجزر عبدالقادر بالعامرية ليكون جاهزا للخدمة بعد التطوير قبل حلول 30 يونيو 2022.

وأوضح «شباط»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه جار تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات، لتحصين 52 ألف رأس أغنام وماعز، فضلا عن تطوير مجزرى العامرية وأبو قير العموميين بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه وجعلهما نماذج عالمية من المجازر المطورة، كما تحدث عن حملات التحصين ضد الأمراض الأخرى ومشروع البتلو ومراكز جديدة لتجميع الألبان.

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■ هناك تخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا من القطط والكلاب إلى البشر والعكس، ما تعليقكم؟

- المواطنون حاليا لديهم تعايش كامل مع الفيروس وسط التزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتسقة مع قرار لجنة الفيروسات بمجلس الوزراء، وتتضمن تحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، وتردد إصابة صاحب قط بالفيروس نتيجة نقل العدوى إليه؛ وهذه مجرد مخاوف وشائعات تتردد، وإن كان لم يتم إجراء بحث علمى، بشأن مدى إمكانية نقل العدوى من الكلاب والقطط إلى البشر والعكس، خاصة أن كورونا تعد من حروب الجيل الرابع وتعرف بالحروب البيولوجية.

■ ماذا عن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وطاعون المجترات؟

- الدولة تدعو إلى تحقيق مستهدف من التحصينات للمواشى، وتطلب تحقيق 85% من كل حملة تحصين، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبارها من أهم ركائز الاقتصاد القومى، وهناك اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا، بالحفاظ على الثروة الحيوانية، لذا انتهينا من حملة فى 15 يوليو الماضى للتطعيم ضد الحمى القلاعية والنيمو باك الزيتى والوادى المتصدع والجدرى، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتعد الإسكندرية من أوائل المحافظات، على مستوى 27 محافظة، تحقق مستهدفا ممتازا من التحصينات، حيث كان تعداد رؤوس المواشى التى جرى تطعيمها 150 ألف رأس؛ منها 52 ألف رأس أغنام وماعز، والباقى جاموس وبقر، وبدأنا حملة تطعيم ضد مرض طاعون المجترات، (يصيب الأغنام والماعز)، والتحصين بالحملة بدأ منذ 15 يومًا وتخطينا حاجز التنفيذ بنسبة 75% من المستهدف تحصينه (52 ألف رأس)، ما يعد مؤشرا ممتازا حيث نصل قبل نهاية الشهر الجارى إلى نسبة 100%، وهو مرض فيروسى خطير يصيب الجهاز التنفسى للأغنام والماعز، وينقل عن طريق إفرازات العين والبول والعطس ورذاذ العين والبول، ويسبب ارتفاع درجة حرارة الحيوان (42 درجة) وفترة حضانته من 3 إلى 10% ونسبة النفوق تتعدى 50%.

■ هل هناك مشروع لتطوير مجازر الإسكندرية؟

- مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية تعد من المديريات السباقة فى مجال تطوير المجازر، وهناك توجيهات عاجلة من وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة المجازر الكبرى على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى ثم الصغيرة، بالتعاون بين وزارتى الإسكان والزراعة، وبما أن الإسكندرية خارج هذا البروتوكول فتم العمل على التطوير من خلال المحافظة والحصول على 30 مليون جنيه لتطوير مجزرى العامرية وأبو قير، وتم التطوير من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بعد توفير الاعتماد من وزارة التخطيط، تحت إشراف اساتذة من كليات الهندسة والطب البيطرى فى جامعة الإسكندرية، وجرى تغيير خطوط الذبح وتركيب ثلاجتين؛ إحداهما للتبريد بطاقة 50 طنا، والأخرى للتجميد بطاقة 25 طنا، ووحدة معالجة للصرف الصحى بطاقة 360 مترا يوميًّا، فضلا عن مشروع التحلية، من خلال استخدام المياه فى تنظيف المجازر ورى الأشجار وغسل سيارات جلب الحيوانات واللحوم، وتستقبل الخطوط الجديدة 40 رأسا فى الساعة، ومن المقرر استلام المجزرين بشكل نهائى، خلال أكتوبر الجارى.

■ ماذا عن عنبر ذبح الخنازير بمجزر عبدالقادر فى العامرية؟

- نستهدف تطوير العنبر المخصص لذبح الخنازير، (ثانى مجزر خنازير على مستوى الجمهورية بعد مجزر البساتين)، ويعد ثانى أكبر مجزر فى مصر، وسيتم تسلمه رسميا بعد انتهاء مشروع التطوير الجارى، قبل 30 يونيو 2022.

■ ما خطتكم لمواجهة الذبح المخالف فى الشوارع بعد إنفاق 30 مليون جنيه على التطوير؟

- أؤكد أن المديرية تنتهج سياسة يدعمها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى مواجهة الذبح خارج المجازر وتطبيق العقوبات، عبر استصدار قرار فورى بإحالة المخالفات البيطرية إلى الأحياء، طبقا لقرار المحافظ، وإدارة التراخيص فى الأحياء، وتقضى بتشميع أى محل مخالف يذبح فى الشارع، لمدة شهر، وفرض غرامة مالية، ولو تكررت المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وتقضى بمضاعفة الغرامة والغلق 6 شهور، ولو تكرر مرة ثالثة يتم غلق المحل نهائيا، ونفذنا هذا الأمر فى أكثر من 220 قضية، وكانت المجازر، قبل التطوير، تذبح رؤوس حيوانات من 48 إلى 50 ألفا سنويًّا، وتضاعفت بعد التطوير إلى 98 ألف رأس، نظرا لإحكام الرقابة على محال الجزارة لضبط المنظومة.

■ ما الموقف النهائى للإسكندرية بشأن مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان والتلقيح الصناعى للماشية.. وهل حققت المحافظة تقدما فى هذه المشروعات؟

- يجب التأكيد على أن هذه المشروعات القومية هدفها الحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، ومواجهة جشع التجار، خاصة مراكز تجميع الألبان التى تقضى على مرض البروسيلا، الذى يسبب العقم، وقد أعطى الرئيس توجيهات مباشرة للوزارة لعمل قروض بنسبة فائدة 5% بهدف تطوير مراكز تجميع الألبان لدى المواطنين، حيث يتم النزول فى حملة إرشادية وتوعوية للمواطنين واستعراض ملامح التطوير وتقديم المساعدة لمن يرغب، والذى لا يرغب فى الحصول على القرض يتم تطوير مركزه على نفقته الشخصية، وفى حال عدم التنفيذ يتم غلق المركز، والمؤسف أن الإسكندرية تأخرت كثيرا فى هذا المجال حيث تم تطوير 826 مركز تجميع ألبان على مستوى الجمهورية، وتم تطوير 10 مراكز فقط لتجميع الألبان فى المحافظة.

■ وماذا عن مشروع تسمين عجول البتلو؟

- نقدم تسهيلات للمربين الراغبين فى المشاركة بالمشروع، بداية من فائدة 5%، مرورًا بعدم إلزام المربى بتقديم أى أوراق مستندية فضلا عن إصدار تعليمات للبنوك لتسهيل الضمانات بحيث يحصل المربى على القرض مباشرة، دون ضمانات، وإنما بمعاينة ثلاثية من البنك والزراعة والطب البيطرى، ورفع الحد الأدنى للموافقة إلى 50 رأسا محلية أو مستوردة، بدلًا من 20 رأسا، لتشجيع المربين على المشروع وتحقيق ثروة حيوانية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وجشع التجار.

■ حدثنا عن المشروع الخاص بالتحسين الوراثى للسلالات المصرية أو ما يعرف بـ«تمصير السلالات المستوردة»، وعدد الحيوانات التى جرى تحسين سلالاتها والمستهدف؟

- المشروع يستهدف تمصير السلالات المستوردة، ويحظى باهتمام كبير من وزير الزراعة، بهدف التحسين الوراثى، من خلال جلب سلالات مستوردة ثنائية الغرض (لحوم وألبان)، وتلقيحها بسلالات مصرية وتم البدء فى المشروع منذ 4 شهور، وحققنا طفرة كبيرة حيث تم فتح 11 نقطة ومركزين يضمان أمهر الأطباء البيطريين المتخصصين فى مجال التلقيح الصناعى، وتم الحصول على تنك نيتروجين به 6 آلاف لتر وتوفير اللقاحات المطلوبة، وحققنا خلال الشهور الماضية تلقيحا وتحسينا وراثيا لـ 5 آلاف رأس، ونستهدف 20 ألف رأس، بنهاية العام الجارى، وإنتاج سلالات مصرية ثنائية الغرض.