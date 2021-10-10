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فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله

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فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله

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قال فتحي مبروك، مدرب الأهلي السابق، إن مباراة ليبيا كانت صعبة بسبب الضغوط التي تعرض له لاعبو ، والجهاز الفني.

وأضاف فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «أداء الفراعنة مع كيروش لم يختلف كثيرا والفوز على ليبيا أهم من الأداء، والجماهير لم تكن سعيدة أو راضية بالأداء».

وتابع: «حسام البدري صعب عليا بعد إقالته من تدريب المنتخب، وتحدثت معه بعد إقالته من تدريب المنتخب لأنه لم يقصر في أداء عمله».

وأردف: «الحضري دافع بشكل مميز عن الشناوي وحراس المنتخب عقب لقاء ليبيا، وأزمة الشناوي والحضري مجرد كلام غير واقعي بالمرة».

وشدد: «عبدالله السعيد من النادر أن يمرر بشكل خاطئ والإجهاد سبب ذلك، ومحمد صلاح لم يقدم أداء جيدا لكن الفارق بين منتخب وليفربول يتمثل في السرعة».

المصرى اليوم

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