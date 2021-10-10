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كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

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كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

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قال كريم الدبيس، الظهير الأيسر لنادي وادي دجلة، إنه كان على بعد خطوات من الانضمام إلى الأهلي، ولكن الصفقة لم تكتمل.

وأضاف كريم الدبيس في تصريحات تليفزيونية: «أريد الانضمام إلى الأهلي ورفضت عرضا للاحتراف من أجل تحقيق ذلك الحلم».

وتابع: «سبق ورفضت عرض من كورتيك البلجيكي من أجل الانتقال إلى الأهلي، والنادي البلجيكي ارسل عرضا جديدا إلى دجلة لضمي في يناير المقبل».

وأكمل: «أركز مع وادي دجلة في الوقت الحالي وأتمنى العودة للدوري الممتاز، الأمر حاليًا مع وكيل أعمالي وأصبح الاحتراف هو هدفي الأول وندرس العرض البلجيكي».

المصرى اليوم

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