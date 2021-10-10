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أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

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أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

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لقي موظف بالمعاش مصرعه صدمته سيارة على الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم ومتوفى على الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء عبور «ش ع ع» 62 سنة بالمعاش الطريق الدائرى صدمته سيارة ملاكى قيادة «س م م» 46 سنة فوجئ بعبوره للطريق فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به ولقى مصرعة في الحال وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

المصرى اليوم

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